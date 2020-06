Genialer Schachzug vom Wasserstoff-Player Nel

Nel (WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235) legte in den vergangenen Monaten eine sensationelle Kurs-Rallye auf dem Börsenparkett hin. Nachdem die Aktie im Zuge des jüngsten Börsen-Crashs im März ein 7-Jahres-Tief bei 0,63 Euro markierte, wechselten die Notierungen in den Höhenflug. Dabei ging es bis zum vergangenen Donnerstag bis auf 1,95 Euro nach oben. Das bedeutete ein Kursplus von 210 Prozent in nur rund drei Monaten und gleichzeitig neue historische Höchststände.

Blitz-Kapitalerhöhung

Neue Rekordstände könnten hier in Kürze folgen, denn das norwegische Wasserstoff-Unternehmen kann wieder einmal mit positiven Neuigkeiten aufwarten. So hat der Konzern rund 70 Mio. neue Aktien zu 18,45 Norwegische Kronen (1,72 Euro) platziert. Dieser Kurs liegt damit nur vier Prozent unter dem volumengewichteten Durchschnittskurs am Tag der Privatplatzierung (15. Juni). Das spült Nel 1,3 Mrd. Kronen (120 Mio. Euro) in die Kasse.

