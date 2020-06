NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.



Cassiopea gibt Resultate des Bezugsrechtsangebotes bekannt - Bruttoerlös von EUR 23.25 Millionen

Lainate, Italien - 18. Juni 2020 -Cassiopea S.p.A. (SIX: SKIN), ein Spezialitäten Pharmaunternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkungsmechanismen (MOA) zur Behandlung langjähriger und wesentlicher dermatologischer Erkrankungen entwickelt und deren Vermarktung vorbereitet, gibt heute die Resultate des Bezugsrechtsangebots bekannt.

750'000 neue Namensaktien, was 7,5% des Aktienkapitals von Cassiopea vor dem Bezugsrechtsangebot entspricht, wurden den bestehenden Aktionären zum Angebotspreis von EUR 31.00 pro Aktie angeboten. Die Ausübung von 40 Bezugsrechten berechtigte den Inhaber zur Zeichnung von 3 neuen Namensaktien zum Bezugspreis von EUR 31.00 pro Aktie. Darüber hinaus waren Aktionäre berechtigt, angebotene Aktien zu zeichnen, für welche die anderen Aktionäre ihre Bezugsrechte nicht ausgeübt hatten.

Bis zum Ende der Bezugsfrist am 17. Juni 2020 wurden 100% der Bezugsrechte ausgeübt und damit 750'000 neue Namenaktien gezeichnet.

238'674 Aktien (31,8% des Angebots) wurden von bestehenden Aktionären gezeichnet, mit Ausnahme von Cosmo Pharmaceuticals N.V.; diese Aktien werden ab heute an der SIX Swiss Exchange kotiert und gehandelt.

Cosmo Pharmaceuticals N.V. hat seine Rechte vollständig ausgeübt und 338'172 Aktien (45,1% des Angebots) gezeichnet. Die Kotierung dieser Aktien wird voraussichtlich am 19. Juni 2020 erfolgen.

Die restlichen 173'154 Aktien wurden von Cosmo Pharmaceuticals N.V. und anderen Aktionären im Rahmen der Zeichnung von Aktien gezeichnet, für die andere Aktionäre ihre Rechte nicht ausgeübt haben. Es wird erwartet, dass diese Aktien am 23. Juni 2020 an der Börse kotiert und in den Handel aufgenommen werden.

Cosmo Pharmaceuticals N.V. wird den Angebotspreis teilweise durch Verrechnung des ausstehenden Schuldbetrags zuzüglich Gebühren und aufgelaufener Zinsen im Rahmen der Kreditfazilität von Cassiopea bezahlen.

Nach der Kapitalerhöhung beläuft sich der Nennwert des ausgegebenen Aktienkapitals von Cassiopea auf EUR 10'750'000, aufgeteilt in 10'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je EUR 1.

Nächste Veranstaltungen:

Halbjahresbericht 2020 29. Juli 2020 Investora 23.-24. September 2020, Zürich Credit Suisse Small & Mid Cap Konferenz 18.-20. November 2020, Zürich Jefferies Global Health Care Konferenz 19.-21. November 2020, London

Für weitere Informationen:

Dr. Chris Tanner, CFO and Head of Investor Relations Tel: +39 02 868 91 124

Über Cassiopea

Cassiopea S.p.A. ist eine Spezialitäten-Pharmafirma, die Produkte mit neuen Wirkungsmechanismen zur Behandlung von langjährigen und essentiellen Dermatologischen Krankheiten, vor allemAkne, Androgenetische Allopezie und Genitalwarzen, entwickelt und sich auf deren Kommerzialisierung vorbereitet. Cassiopea investiert in Innovation, die den wissenschaftlichen Fortschritt vorantreibt in Gebieten die seit Jahrzehnten weitgehend unbeachtet blieben. Das Portfolio umfasstvier proprietäre klinischeKandidaten, für die Cassiopea die weltweiten Rechte besitzt. Cassiopea plant, nach der geplanten Zulassung von Clascoterone créme 1% den effizientesten Weg für eine effektive Vermarktung der Produkte in den USA zu bestimmen und die Produkte für Länder ausserhalb der USA als Partner zu vertreiben. Für zusätzliche Informationen über Cassiopea besuchen Sie unsere Homepage: www.cassiopea.com.

Über Clascoterone

Clascoterone, eine neue chemische Entität, ist ein beantragter topischer Androgen Rezeptor Hemmer, der von der FDA geprüft wird für die Behandlung von Akne (in einer 1% igen Crème) und in einer späten Entwicklungsphase für androgenetische Alopezie ist (in einer Lösung mit höherer Konzentration). Laborstudien lassen darauf schliessen, dass Clascoterone mit Androgenen, spezifisch DHT, um die Bindung an die Androgenrezeptoren innerhalb der Talgdrüsen und der Haarfollikeln konkurrieren. Wenn direkt auf die Haut aufgetragen, scheint Clascoterone nur die lokalen Androgenrezeptoren in der Haut anzuvisieren. Wegen Clascoterone's wahrscheinlicher lokaler Wirkung, ist das Risikovon lokalen oder systemischen Nebenwirkungen minimiert.

Disclaimer

