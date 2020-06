Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien schließen sich am Donnerstag der Entwicklung der Wall Street vom Vorabend an und geben überwiegend leicht nach. Beobachter sprechen von Gewinnmitnahmen und für Verunsicherung sorgenden Berichten über Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus - unter anderem auch in einigen US-Bundesstaaten. Zudem hatte am Vortag US-Notenbankchef Powell erneut vor einer möglicherweise nur allmählichen Erholung aus der Krise gewarnt.

In Tokio bremst zusätzlich, dass der Yen, oft gesucht als sicherer Hafen, gegenüber der gleichen Vortageszeit zugelegt hat auf 106,85 je Dollar von 107,20. Der Nikkei-Index liegt mit 22.367 Punkten 0,4 Prozent niedriger. Am meisten tut sich in Sydney, wo der S&P/ASX 200 um knapp 0,8 Prozent nachgibt. An den anderen Plätzen sind kleine Verluste zu beobachten, während sich Schanghai fast unverändert zeigt.

Pokemon-Fantasie bei Nintendo

Für Mitsui O.S.K. Lines geht es um 2,7 Prozent nach oben, nachdem die japanische Reederei ihren Ausblick erhöht hat, weil sich die Folgen der Coronapandemie als nicht so schwerwiegend herausgestellt haben wie zunächst befürchtet.

Nintendo sind derweil auf ein Elfjahreshoch gestiegen, die Aktie verteuert sich um 2,4 Prozent. Kurstreiber sind Spekulationen auf einen Erfolg des am Mittwoch vorgestellten neuen Pokemon-Spiels für die Spielkonsole Switch, aber auch andere mobile Endgeräte. Nintendo habe während der Pandemie zunächst nur langsam auf den verstärkten Trend zu digitaler Unterhaltung reagiert, nun beschleunige das Unternehmen seine Anpassungen.

Eine Kurszielerhöhung um 90 Prozent auf 64,70 Austral-Dollar stützt den Kurs von Afterpay in Sydney - allerdings nur leicht. Die Aktie steigt im leichteren Gesamtmarkt um 0,6 Prozent auf 58,09 Austral-Dollar. Die Analysten von Ord Minnett rechnen mit einer Verdopplung der Kundenbasis auf 20 Millionen in den nächsten beiden Jahren angesichts des - auch durch die Corona-Krise - verstärkten Trends zu Käufen über das Internet. Afterpay bietet seinen Kunden die Möglichkeit, sofortige Käufe erst später zu bezahlen.

Am Ölmarkt fallen die Preise um rund 1 Prozent. Händlern zufolge lasten hier weiter die am Vortag in den USA gemeldeten und auf ein Rekordhoch gestiegenen Ölvorräte auf der Stimmung.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.946,80 -0,75% -11,03% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.367,06 -0,40% -4,54% 08:00 Kospi (Seoul) 2.137,67 -0,16% -2,73% 08:00 Schanghai-Comp. 2.936,88 +0,03% -3,71% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.427,54 -0,22% -13,51% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.666,16 -0,13% -17,25% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.506,13 -1,32% -4,47% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:38 % YTD EUR/USD 1,1246 +0,0% 1,1243 1,1290 +0,3% EUR/JPY 120,09 -0,2% 120,30 121,17 -1,5% EUR/GBP 0,8965 +0,1% 0,8956 0,8972 +5,9% GBP/USD 1,2544 -0,1% 1,2553 1,2584 -5,4% USD/JPY 106,79 -0,2% 107,01 107,32 -1,8% USD/KRW 1210,06 -0,4% 1215,38 1213,11 +4,8% USD/CNY 7,0741 -0,2% 7,0856 7,0883 +1,6% USD/CNH 7,0673 -0,1% 7,0771 7,0815 +1,5% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7503 -0,5% AUD/USD 0,6866 -0,2% 0,6883 0,6916 -2,0% NZD/USD 0,6437 -0,3% 0,6454 0,6469 -4,4% Bitcoin BTC/USD 9.402,76 -0,1% 9.408,01 9.479,76 +30,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,43 37,96 -1,4% -0,53 -36,4% Brent/ICE 40,33 40,71 -0,9% -0,38 -36,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.727,50 1.727,05 +0,0% +0,45 +13,9% Silber (Spot) 17,50 17,65 -0,9% -0,15 -2,0% Platin (Spot) 817,10 820,00 -0,4% -2,90 -15,3% Kupfer-Future 2,59 2,59 -0,1% -0,00 -8,1% ===

