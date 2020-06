Chef Dr. Podesser skizziert in Sachen Brennstoffzelle die Rolle von SFC deutlich höher als allgemein angenommen. Rund 210 Mio. Euro Marktwert sind für ca. 70 bis 75 Mio. Euro Umsatz nicht zwingend preiswert, aber auf die Qualität des Entwicklungsstandes in Sachen Brennstoffzelle kommt es an. Mutige greifen vorsichtig zu. Vorsichtige müssen später nachgreifen, wenn es demnächst Details gibt.



