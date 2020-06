Swatch Group kündigt Änderungen in der Konzernleitung und der Erweiterten Konzernleitung an - Ernennungen in die Geschäftsleitung der Uhrenmarken Longines, Rado, Union, Tissot, Certina und Hamilton

Biel (Schweiz), 18. Juni 2020 - Swatch Group kündigt Änderungen in der Konzernleitung und der Erweiterten Konzernleitung sowie auch in der Geschäftsleitung der Uhrenmarken Longines, Rado, Union, Tissot, Certina und Hamilton an. Alle Ernennungen sind intern und betreffen Personen, die seit vielen Jahren für die Gruppe arbeiten.

Raynald Aeschlimann, Präsident und CEO von Omega und Mitglied der Erweiterten Konzernleitung, wird zum Mitglied der Konzernleitung ernannt.

Matthias Breschan, aktuell an der Spitze von Rado und Mitglied der Erweiterten Konzernleitung, wird zum CEO von Longines ernannt. Nach 51 Jahren in der Gruppe geht Walter von Känel in den wohlverdienten Ruhestand. Er wurde zum Ehrenpräsidenten von Longines ernannt und bleibt Präsident der Fondation Longines. Die Gruppe dankt ihm herzlich für sein bemerkenswertes Engagement, das er Longines über ein halbes Jahrhundert lang entgegengebracht hat.

Sylvain Dolla, aktueller Verantwortlicher von Hamilton, übernimmt die Funktion als CEO von Tissot und wurde in die Erweiterte Konzernleitung gewählt. François Thiébaud wurde zum Verwaltungsratspräsidenten von Tissot ernannt. Vivian Stauffer, Head of Sales von Hamilton, übernimmt das Zepter als CEO der Marke.

Adrian Bosshard, aktueller CEO von Certina und Union, übernimmt die Spitze von Rado. Die Nachfolge bei Certina tritt Marc Aellen, VP Sales von Jaquet Droz, an. Zusätzlich zu seiner Funktion als CEO von Mido, übernimmt Franz Linder die Geschäftsleitung von Union.

Diese Änderungen treten am 1. Juli 2020 in Kraft.

Kontakte

Medien

Bastien Buss, Corporate Communications

Tel.: +41 32 343 68 11

The Swatch Group AG, Biel (Schweiz)

E-Mail: Bitte benutzen Sie unser «Kontaktformular»

Investoren

Felix Knecht, Investor Relations Officer

Tel.: +41 32 343 68 11

The Swatch Group AG, Biel (Schweiz)

E-Mail: Bitte benutzen Sie unser «Kontaktformular»