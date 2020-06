Aktuelle Aktion: Spezial-Angebot für Leser & Freunde des Börse Social Network Die aktuell längste Serie: voestalpine mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.57%) - die längste Serie dieses Jahr: Roche Holding 10 Tage (Performance: 18.43%). Tagesgewinner war am Mittwoch GFT Technologies mit 7,25% auf 10,94 (137% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,05%) vor HelloFresh mit 5,64% auf 41,98 (167% Vol.; 1W 10,53%) und Semperit mit 5,46% auf 11,20 (41% Vol.; 1W -1,75%). Die Tagesverlierer: SBO mit -3,83% auf 26,35 (69% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,45%), Leoni mit -3,61% auf 7,33 (61% Vol.; 1W -8,54%), Erste Group mit -2,68% auf 22,50 (94% Vol.; 1W -3,39%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group ...

