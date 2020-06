Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete am Morgen 1,1256 US-Dollar. In der Nacht hatte sie noch bei 1,1225 Dollar notiert.Zum Franken zog der Euro über Nacht etwas an. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0683 nach 1,0666 Franken am Vorabend. Der US-Dollar verharrte unter der Marke von 95 Rappen ...

