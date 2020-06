Die Aktie der Dt. Lufthansa hat sich - nach der vorherigen Vollrasur im Kurs in den letzten Wochen prozentual sehr ansprechend entwickelt. Im längerfristigen Chart und im Hinblick auf die absolute Kursentwicklung sieht das allerdings gerade mal nach einem kleinen Schlenker nach oben aus. Gelingt es Thiele, den Staatseinfluss bei der Dt. Lufthansa noch etwas zu reduzieren oder zeitlich zu verkürzen? Was bedeutet weniger Staat und mehr Freiheit für die Aktie? Sind sogar 17 € möglich? Schauen Sie hierzu (auszugsweise) in das Gespräch mit Hans A. Bernecker im Rahmen von Bernecker TV (Sendung vom 17.06.2020) hinein.





