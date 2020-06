Generalversammlung 2020 der Aktionäre von Achiko Limited: Aktionäre akzeptieren alle BeschlüsseEQS Group-Ad-hoc: Achiko Limited / Schlagwort(e): Generalversammlung Generalversammlung 2020 der Aktionäre von Achiko Limited: Aktionäre akzeptieren alle Beschlüsse18.06.2020 / 07:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Generalversammlung 2020 der Aktionäre von Achiko Limited: Aktionäre akzeptieren alle BeschlüsseZürich, 18. Juni 2020 - Achiko Limited («Achiko» oder «das Unternehmen») hat heute seine erste jährliche Generalversammlung der Aktionäre in Zürich abgehalten. Aufgrund der Covid-19-Pandemie hat diese über ein Videokonferenztool stattgefunden.Achiko freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass alle Beschlüsse ordnungsgemäss angenommen wurden, wobei Beschlüsse 16-18 als spezielle Beschlüsse verabschiedet wurden. Total wurden 13'807'361 Aktionärsvoten mittels dem unabhängigen Stimmrechtsbevollmächtigten abgegeben, was 15,4% des Aktienkapitals entspricht. Die Direktion möchte sich bei allen Aktionären bedanken, die ihr Stimmrecht auf diese Weise wahrgenommen haben.Die Aktionäre haben die konsolidierten Finanzberichte, den Bericht der unabhängigen Revisoren und die Geschäftsberichte der Jahre 2018 und 2019 angenommen. Grant Thornton wurde als Revisor für das kommende Finanzjahr angenommen und die Festlegung der Vergütung durch die Direktoren wurde autorisiert. Der Vorstandsvorsitzende und alle Mitglieder der Direktion wurden im Amt für eine weitere, einjährige Amtszeit bestätigt mit einer gesamthaften jährlichen Vergütung von USD 319'503. Die gesamthafte jährliche Vergütung des Exekutivkomitees in der Höhe von circa USD 890'000 wurde für ein Jahr bestätigt.Die Aktionäre haben sämtliche Handlungen der Direktoren des Unternehmens am Tag der Versammlung oder zuvor genehmigt, ratifiziert und bestätigt. Sowohl Steven Goh als einziges Mitglied und Vorsitzender des Nominierungs- und Vergütungskomitees als auch Buis Bürgi AG als unabhängiger Stimmrechtsbevollmächtigter wurden bestätigt per Inkrafttreten der Wiederinkorporierung. Die Einstellung der Börsennotierung aller Aktien an der SIX Swiss Exchange vor dem Inkrafttreten der Wiederinkorporierung und die erneute Börsennotierung der Aktien gleichenorts nach der Wiederinkorporierung wurde genehmigt.Die speziellen Beschlüsse zur Umsiedelung des Unternehmens nach Zürich, Schweiz, die Wiederinkorporierung des Unternehmen nach Schweizer Recht und Annahme der neuen Statuten am Tag des Inkrafttretens der Wiederinkorporierung, die Umwandlung der aktuellen Aktienkapitalstruktur des Unternehmens und die Übernahme der International Financial Reporting Standards (IFRS) in der Revision der Finanzberichte des Unternehmens wurden genehmigt. Mit der Umsiedelung in die Schweiz erhält Achiko eine neue ISIN-Nummer (CH0522213468), welche ab dem 19. Juni 2020 in Kraft tritt.Die Aktionäre haben ebenfalls die Namensänderung zu Achiko AG genehmigt, welche per Abmeldung des Unternehmens als eine befreite Firma der Cayman Islands und den Ersatz durch eine neue Gründungsurkunde und neue Statuten angenommen.Allen Wu, Vorstandsvorsitzender von Achiko sagt, "Uns freut insbesondere die Verabschiedung des speziellen Beschlusses der Umsiedelung in die Schweiz. Der aktuelle Unternehmenssitz auf den Cayman Islands wurde zu einem negativen Signal in Sachen Compliance für viele Banken und Zwischenhändler ausserhalb der Schweiz, die den Handel von Aktien von Unternehmen mit Sitz auf den Cayman Islands gänzlich verboten oder erheblich erschwert haben. Die Direktion ist überzeugt, dass der Aktienkurs dadurch geschwächt wurde, dass Investoren nicht in der Lage waren, Achiko-Aktien problemlos zu kaufen und zu verkaufen und dass eine Umsiedelung mehr Liquidität für die Aktien von Achiko verspricht. Die Umsiedelung unterstützt auch unsere strategischen Pläne, in der Schweiz eine grössere Präsenz aufzubauen und unseren Fussabdruck in Europa auszuweiten."Über Achiko Achiko (ISIN KGY0101M1024), gegründet 2018, ist ein Plattformunternehmen, das an der SIX Swiss Stock Exchange (ACHI:SW) kotiert ist. Achiko besitzt und unterhält Technologien, die Konsumenten Bezahldienstleistungen ermöglichen, Aktivitäten anbieten und durch eine Reihe von fesselnden Social-Features zu einem «place to be» werden. Social- und Gaming-Features werden im Q3 und Q4 2020 zur Plattform hinzugefügt.Achiko verfeinert seine Technologie und den Betrieb zuerst in Indonesien und dehnt das Angebot anschliessend auf weitere Länder aus. Das Ziel ist es, Dienstleistungen über eine breite Auswahl an Branchen direkt oder indirekt anzubieten, etwa Game-Zahlungen, Buy Now / Pay Later-Dienstleistungen, e-Commerce-Dienstleistungen und weitere.Achiko verfügt über signifikante Aktionäre wie die MNC Group, die grösste Medienfirma in Südostasien. Unter den Aktionären ist ebenfalls MOX, die grösste Risikokapitalfirma von China und eine der drei grössten Risikokapitalfirmen im Mobile-Sektor.Weitere Informationen finden Sie unter investor.achiko.com.Pressekontakt: Deutschland und Österreich Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop edicto GmbH E: achiko@edicto.de T: +49 69 90 55 05-51Schweiz Marcus Balogh Farner Consulting Ltd. E: achiko@farner.ch T: +41 44 266 67 67Disclaimer This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko Ltd. and its business. 