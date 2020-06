Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich gestern weiter von seiner positiven Seite gezeigt. Das Plus war zwar nicht so groß wie am Dienstag, konnte sich aber trotzdem sehen lassen. Am Ende des Handelstages lag der DAX rund 0,5 Prozent höher bei 12.382 Punkten. Die Marktidee ist diesmal Zalando.