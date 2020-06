The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0550413345 SNCF 20/30 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DD5AR31 DZ BANK CLN E.9934 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AR49 DZ BANK CLN E.9935 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DL19VH7 DT.BANK MTH 20/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DL19VJ3 DT.BANK MTH 20/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2UQ5 LB.HESS.THR.CARRARA06L/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2UT9 LB.HESS.THR.CARRAR 06N/20 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013519048 CAPGEMINI 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013519071 CAPGEMINI 20/30 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013519279 COVIVIO 20/30 BD00 BON EUR NCA XFRA GB00BMBL1G81 GROSSBRIT. 20/28 BD00 BON GBP NCA XFRA US345397A605 FORD MOTO.CR 20/25 BD00 BON USD NCA AOXE XFRA XS2191013171 ALSTRIA OFF.RE.ANL.20/26 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2191509038 CARLSB.BREW. 20/27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2193666042 DT. BAHN FIN. 20/29 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2193666125 DT. BAHN FIN. 20/39 MTN BD01 BON EUR NCA YUIA XFRA BMG713292081 PLANETREE INTL.DEV.HD-,10 EQ00 EQU EUR NCA BTCE XFRA DE000A27Z304 ETC ISSUANCE O.END ETN EQ01 EQU EUR YCA 4UB9 XFRA IE00BK72HH44 UBSIETFMSWLSCRS ADLD EQ01 EQU EUR YCA UEQV XFRA IE00BMC5DV85 UBS ETFS-CMCI CO.CR.HEOAA EQ01 EQU EUR YCA OG35 XFRA LU2069380306 OSS.L.E.G.B.3-5Y C.R.UE1C EQ01 EQU EUR YCA V72H XFRA SE0014186532 BETSSON AB B EQ01 EQU EUR NCA 1T6 XFRA US83012A1097 SIXTH STR.SPEC.LEN.DL-,01 EQ01 EQU EUR N