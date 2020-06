The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0131078435 ENEL FIN.INTL 11-20 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0283851423 CIE FIN.RICHEM. 15-20 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000HLB1CR3 LB.HESS.-THR. IHS 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000RLP0488 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2013 BD00 BON EUR NCA XFRA XS0221762932 DEPFA BANK 05/20 ZO MTN BD00 BON TRY NCA XFRA XS1631375000 M.BENZ (AU)PAC. 17/20 MTN BD00 BON AUD NCA 14BK XFRA DE000A161UU6 BD.LAENDER 48 LSA 15/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NRW20X6 LAND NRW SCHATZ10R1045 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0011993500 SUEZ 14-UND. FLR BD01 BON EUR NCA XFRA US00254EMD12 SWED.EXP.CRED. 15/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US931142EF61 WALMART 18/20 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US931142EG45 WALMART 18/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS0516548384 CDP FINANCIAL 10/20 BD02 BON EUR NCA DHEN XFRA DE000A254W11 DELIVERY HERO SE NA NEUE EQ00 EQU EUR Y