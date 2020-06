FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEFNT XFRA IE00BDRTCP90 IMII-I.EUR.FL.RA.NO.AEOD 0.007 EURUFLE XFRA IE00BFZ11324 IMII-I.USD FL.RATE NOT.A 0.092 EUREHDV XFRA IE00BZ4BMM98 IMIII-I.EO S.H.DI.L.VO. A 0.288 EURPDSE XFRA IE00BDT8V027 IMII-I.PREFERRED SHS 0.217 EURHDLV XFRA IE00BWTN6Y99 IMIII-I.S+P500H.D.L.V. A 0.303 EURHEC XFRA US42804T1060 HERZFELD CARIBB. BAS. FD 0.138 EUREUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFIE.-E ST HY CB IU EOI 0.025 EURE3G1 XFRA SE0012673267 EVOLUTION GAM.GR.SK-,003 0.420 EURW9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.889 EURTRDS XFRA IE00BF2GFH28 IMII-US TRE.BD DLD 0.165 EURTRDX XFRA IE00BF2FN646 IMII-US T.B7-10 DLD 0.190 EURTRD3 XFRA IE00BF2FNG46 IMII-US T.B.1-3 DLD 0.127 EURTRD7 XFRA IE00BF2FNQ44 INV.M.II-US TR.B.3-7 Y.DL 0.132 EURDMP XFRA DE000A2GS5D8 DERMAPHARM HLDG INH O.N. 0.800 EURTRDE XFRA IE00BF2FN869 I.M.II-US T.B.7-10 YE.EOH 0.197 EURSMLD XFRA IE00B8CJW150 IM-I.MO.US EN.IN.MLP D 0.728 EURCJ8A XFRA CA14179V5036 CARGOJET INC. VAR VTG 0.154 EUR