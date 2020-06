FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBJ3 XFRA CNE100000262 BEIJING NORTH STAR -H-YC1 0.019 EURDGF XFRA CA26779X1015 DYNACOR GOLD MINES INC. 0.010 EURC6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.033 EURXAT1 XFRA IE00BFZPF439 IN.M.II-IAT1CB HDGEOD 0.274 EURTEL1 XFRA BMG8162K1137 SIHUAN PHARMAC.GRP HD-,01 0.015 EURN3Y XFRA BMG653181005 NINE DRAG.PAP.HLDGS HD-10 0.013 EURC3Q1 XFRA BMG253431073 COSAN LTD A 0.100 EURDKC XFRA BMG0534V1256 ASIA TELE-NET CONS. HD-01 0.002 EURH0I XFRA AU000000SHV6 SELECT HARVEST 0.055 EURIDF XFRA US4540891037 INDIA FD INC. DL-,001 0.123 EURJMT2 XFRA GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATT. LS 1,101698 0.348 EURHB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.196 EURA0T XFRA US03027X1000 AMERICAN TOWER DL -,01 0.978 EUR3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.053 EURMBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.270 EURICFP XFRA IE00BG0NY640 IM II-MSCI EELCP EOD 0.391 EURPSWD XFRA IE00B23LNQ02 IMIII-I.FTSE R.AW.3000 A 0.107 EURI2X2 XFRA GB00BYT1DJ19 INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 0.400 EURBBCK XFRA IE00BLSNMW37 IMIII-I.GL.BUYB.ACHIEV. A 0.252 EURPUIG XFRA IE00BF51K025 IMII-I.USD CORPORATE BD A 0.137 EURS9O XFRA US8617801043 STONECASTLE FINL DL-,001 0.338 EURICW5 XFRA LU1440654330 ICBCCS W.T.S+P CN.500 BDL 0.190 EURLDCE XFRA IE00BP9F2J32 PFI ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.123 EURXT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.036 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.062 EUR0T5 XFRA US90041L1052 TURNING POINT BRA. DL-,01 0.044 EURFAHY XFRA IE00BD0Q9673 IMIII-I.US H.Y.F.A. A 0.339 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.058 EUR6P8 XFRA GB00BJ62K685 PETS AT HOME GROUP LS 1 0.056 EURHA5 XFRA KYG2118N1079 CHIN.HARMON.N.E.A.H.HD-01 0.009 EUR1YO XFRA CNE100001T72 YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H 0.040 EURH0H1 XFRA US40425X4079 HMS HYDR.MA.+SYS GDR REGS 0.222 EURTRD1 XFRA IE00BKWD3C98 IM2-US T.BD0-1Y DLD 0.085 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.111 EUREHDL XFRA IE00BYYXBF44 IMIII-I.FTSE EM H.D.L.V.A 0.256 EUR