FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPSFE XFRA IE00BF51K249 IMII-I.EUR.CORPORATE BD A 0.041 EURQVMP XFRA IE00BDZCKK11 IMIII-I.S+P 500 QVM A 0.130 EURD500 XFRA IE00BYML9W36 I.M.-I.S+P 500 UETF D 0.133 EURM9X XFRA US96524V1061 WHITEHORS.FIN.INC.DL-,001 0.316 EURVGR XFRA US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10 0.178 EURHP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.222 EURT70 XFRA US8946501009 TREDEGAR CORP. 0.107 EURTSFA XFRA US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 0.374 EUR5M71 XFRA US55953Q2021 MAGNIT GDR REG.S/1/5RL-01 0.407 EURHLX XFRA US4223471040 HEARTLAND EXPRESS DL-,01 0.018 EURFWV XFRA US34354P1057 FLOWSERVE CORP. DL 1,25 0.178 EUR5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.249 EURCWT XFRA US2315611010 CURTISS-WRIGHT DL 1 0.151 EUR3L4 XFRA US3765491010 GLADSTONE LAND CO.DL-,001 0.040 EURAWN XFRA US00751Y1064 ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 0.222 EURIVSB XFRA SE0000107419 INVESTOR B (FRIA) SK6,25 0.856 EURIVSA XFRA SE0000107401 INVESTOR A (FRIA) SK6,25 0.856 EURRLF XFRA KYG5635P1090 LONGFOR GR.HLD.REGS HD-10 0.105 EURCHZ XFRA KYG2108Y1052 CHIN.RES.LA. HD-,10 0.118 EURS6X0 XFRA IE00B5B5TG76 IM.-I.EURO STOXX 50 D 0.501 EUR6PSK XFRA IE00B23D9570 IMIII-I.FTSE RAFI EM. A 0.047 EUR6PSC XFRA IE00B23D8X81 IMIII-I.FTSE RAFI EUR. D 0.069 EUR6PSA XFRA IE00B23D8S39 IMIII-I.FTSE RAF.US1000 D 0.085 EUREQQQ XFRA IE0032077012 IMIII-I.EQ.NA.-100- D 0.284 EURFEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.059 EURTLY XFRA GB0008754136 TATE + LYLE LS-,25 0.233 EURM8K XFRA GB0005522007 MCKAY SECURITIES LS-,20 0.049 EURB9Y XFRA GB0002869419 BIG YELLOW GROUP LS 0,10 0.187 EURES9 XFRA US2921041065 EMPIRE ST.REA.TR.A DL-,01 0.093 EURT1EU XFRA IE00BLCH1X54 IM2-US T.BD0-1Y HGDDLA 0.055 EURSY1 XFRA DE000SYM9999 SYMRISE AG INH. O.N. 0.950 EURDRE2 XFRA DE0008055021 DT.REAL ESTATE AG O.N. 0.040 EURHEN3 XFRA DE0006048432 HENKEL AG+CO.KGAA VZO 1.850 EURHEN XFRA DE0006048408 HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. 1.830 EURCVV XFRA CNE100000528 CHINA COAL ENERGY H YC 1 0.016 EUR