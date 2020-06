FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 19.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.06.2020AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEHIM XFRA JP3785000005 HITACHI CHEMICAL5RN XFRA CA7803571099 ROYAL NICKEL CORP.TY2B XFRA FI4000369947 CITYCON OYJ61Z1 XFRA CH0312309682 ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5SYBE XFRA IE00B7LFXY77 SPDR ICE BOFA EM CO.BDJPQE XFRA IE00BF4G7308 JPM ICAV-EQ L.S.U.ETF DLAOORD XFRA AU000000ORA8 ORORA LTD0USA XFRA US30711Y2019 FANG HOLDINGS ADR/1 CL.A0702 XFRA CA20716C5028 CONFEDERATION MINERALSSYB1 XFRA IE00B3VY0M37 SPDR B.B.US.CORP.BD U.ETFSYB7 XFRA IE00BYSZ5Z42 SPDR B.B.7-10Y.E.G.B.UETF55L XFRA AU000000TOU2 TLOU ENERGY LTDJLEE XFRA IE00BDDRF148 JPM ICAV-EQ L.S.U.ETF EOH