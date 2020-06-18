Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 18.06.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 634 internationalen Medien
NEWS-BOMBE: Big Pharma und diese Pilz-Firma!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 936973 ISIN: BMG8181C1001 Ticker-Symbol: KYW 
Frankfurt
18.06.20
08:14 Uhr
0,260 Euro
+0,044
+20,37 %
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
SKYWORTH GROUP LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SKYWORTH GROUP LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2220,24807:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SKYWORTH GROUP
SKYWORTH GROUP LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SKYWORTH GROUP LTD0,260+20,37 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.