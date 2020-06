Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111) warnte noch am 31.03.2020 vor den negativen Corona-Auswirkungen auf das Geschäft. Und jetzt das: "Wachstum und Ergebnis deutlich über Markterwartungen" - scheint der Onlineboom jetzt endlich auch in der Modebranche angekommen zu sein. Man teilt per Ad-Hoc mit: Zalando rechne im laufenden zweiten Quartal mit einer signifikanten Umsatz- und Ergebnissteigerung, die deutlich über den aktuellen Markterwartungen läge. Gründe seien ein verändertes Konsumverhalten, insbesondere eine stark gestiegene Präferenz für digitale Angebote, sowie die konsequente Umsetzung der Plattformstrategie, ...

