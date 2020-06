FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend optimistische Aussagen zum Geschäft im zweiten Quartal treiben Zalando am Donnerstag wieder in Richtung Rekordhoch. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Titel des Internet-Modehändlers vorbörslich 5,6 Prozent zum Xetra-Schluss auf 63,69 Euro. Das erst Mitte letzter Woche erreichte Rekordhoch liegt bei 66,02 Euro.



Der Internet-Modehändler rechnet mitten in der Corona-Krise mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und operativem Gewinn. Zalando gilt als Krisengewinner in Corona-Zeiten. Online-Einkäufe boomen. Experten gehen davon aus, dass sich dieser Trend nochmals verstärken wird.



Am Vortag hatten die Zalando-Aktien bereits um zweieinhalb Prozent zugelegt im Sog hoher Kursgewinne des britischen Rivalen Boohoo , der mit seinen Quartalszahlen ebenfalls überzeugt hatte.



Analysten reagierten nun positiv auf die Zalando-Aussagen. Hauck & Aufhäuser stufte die Aktien von "Hold" auf "Buy" hoch. RBC hob das Kursziel auf 73 Euro an. Die Baader Bank blieb bei ihrem Kursziel von 75 Euro und hält nach den "sehr starken Wachstumsindikationen für das zweite Quartal" eine Anhebung der Jahresziele für möglich./ajx/mis

