DEUTSCHE BANK

Nach einem kräftigen Rücksetzer scheint der Dax in dieser Woche wieder zurück in die Spur gefunden zu haben. Dass sich der Index so zügig wieder oberhalb von 12.000 Punkten etablieren konnte, unterstreicht einmal mehr dessen vergleichsweise robuste Verfassung. Auch die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 ISIN: DE0005140008 Ticker-Symbol: DBK) musste in den letzten Handelstagen zunächst ein paar Federn lassen, konnte sich zuletzt aber wieder fangen ...

