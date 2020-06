Zalando rechnet mitten in der Corona-Krise mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und operativem Gewinn. Die tatsächliche Entwicklung zu Ende gehenden im zweiten Quartal liege "deutlich" über den mittleren Erwartungen von Analysten, so das Unternehmen. Die Zalando-Aktie legt in einer ersten Reaktion sechs Prozent zu.Ein Grund für die Steigerungen sei ein verändertes Einkaufsverhalten der Kunden, so Zalando.Vom Unternehmen befragte Branchenexperten hatten beim Bruttowarenvolumen mit einer Steigerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...