Der Eurokurs hat am Donnerstag in der Früh gegenüber den US-Dollar leicht zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 9.00 Uhr 1,1252 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (1,1228 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1232 Dollar festgesetzt.In Europa richtet sich der Blick heute zunächst auf die Zentralbanken, denn die geldpolitischen Sitzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...