Die Nachfrage nach Windkraft ist nach wie vor hoch. Dennoch haben die Konzerne durch die Corona-Krise mit Problemen zu kämpfen, vor allem die Margen leiden in dem ohnehin angespannten Markt weiter. Siemens Gamesa muss deshalb nun eine weitere Gewinnwarnung herausgeben. An der Börse kommt das gar nicht gut an. Da hilft auch die Neubesetzung des Chefpostens nicht.Siemens Gamesa bekommt per sofort einen neuen Chef. Andreas Nauen ersetzt Markus Tacke, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend mitteilte. ...

