Fraport muss sparen. Softbank muss verkaufen. + aus der Praxis: Ist Robinhood das neue Tipico? von Henning Lindhoff, Redakteur Der Privatinvestor, am Donnerstag, den 18. Juni 2020. Die Berichtssaison läuft langsam wieder an. Corona-bedingt schauen wir mit besonderer Spannung auf die kommenden Zahlen. Der Lampenhersteller Osram rechnet für sein drittes Geschäftsquartal, das am 30. Juni enden wird, aktuell mit einem Umsatzminus von bis zu 35 Prozent. Das Gesamtjahr 2020/21 soll mit einem Umsatzminus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...