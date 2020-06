In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hatten wir auf die starken Quartalszahlen des Unternehmens verwiesen und die aussichtsreiche charttechnische Ausgangslage der Aktie thematisiert. Zwischenzeitlich gab es einige neue Entwicklungen rund um The Scotts Miracle-Gro, die ein kleines Update erforderlich machen. Rückblick. In der Kommentierung vom 26.05. an dieser Stelle hieß es unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...