Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute startet geldpolitisch eine neue Ära in der Eurozone, denn mit den TLTRO-III.4 wird die EZB erstmals einen Verlust bei Refinanzierungsoperationen akzeptieren, so die Analysten der Helaba. Nach ihrer Einschätzung dürfte das Programm zu einer Einengung der Peripheriespreads beitragen. Die 10J-Spreads gegenüber Bunds lägen in Spanien und Portugal bei 95 Bp, in Italien bei 178 Bp. (18.06.2020/alc/a/a) ...

