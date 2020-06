Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg-1590-Aktien Strategie Global A (ehemals Berenberg-1590-Flexible Allokation) (ISIN DE000A0MWKG3/ WKN A0MWKG) ist ein globaler Aktienfonds mit einem vermögensverwaltenden Charakter, so Kay Eichhorn-Schott, Fondsmanager bei Berenberg.Der Fonds sei bei neutraler Aktienmarktmeinung des Berenberg Multi-Asset-Strategy Teams zu 90% in Aktien investiert, mit Futures und Exchange Traded Funds (ETFs) könne der Investitionsgrad aktiv gesteuert werden. Das Portfolio investiere überwiegend in globale Einzeltitel sowie Publikumsfonds und folge einem fundamentalen Bottom-Up-Investmentansatz. Haupttreiber der Aktienselektion sei das zugrunde liegende überdurchschnittliche und nachhaltige Gewinnwachstum der Unternehmen. Das Fondsmanagement investiere in Unternehmen, die über lange Zeiträume bei hoher Profitabilität nachhaltiges Wachstum erzielen würden. Die entscheidenden Kriterien für diese Geschäftsmodelle seien hohe Eintrittsbarrieren, Endmärkte mit strukturellem Wachstum und exzellente Management-Teams. ...

