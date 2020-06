Der Wettbewerb um die reichsten Anleger war schon vor der Cororna-Pandemie hoch. Nun versuchen aber immer mehr Anbieter in den turbulenten Zeiten Marktanteile zu gewinnen. Auch die Deutsche Bank will in der Vermögensverwaltung neue Akzente setzen. In der Schweizer Zeitung Finanz & Wirtschaft äußerte sich Claudio de Sanctis zu seinen zukünftigen Plänen.Er hat kürzlich die neu gefromte Internationale Privatkundenbank innerhalb des Konzens übernommen. In den kommenden drei Jahren solle die Vermögensverwaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...