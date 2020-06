Bisher kritisierten mehrere Bundestagsabgeordnete den Text der Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarahr (taz), die in einem Text vom Montag die Polizisten in Deutschland auf die Müllhalde wünscht, "wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten." Die beiden Polizeigewerkschaften GdP und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...