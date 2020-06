Zalando (ZAL) - auf den Pullback folgt der Breakout! >>> PULLBACK-SETUP <<<

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: DE000ZAL1111Zalando ist ein Online-Versandhändler für Schuhe und Mode. Zalando’s Angebot für Damen, Herren und Kinder reicht von bekannten Trendmarken bis hin zu gefragten Designerlabels. Nach einer kurzen Schwächephase legte die Aktie des Onlinehändlers in der Lock-Down-Phase stark zu. Zalando gehört zu den Profiteuren der Corona-Pandemie.Auch nach der COVID-19 Pandemie werden die Menschen vermehrt im Internet einkaufen. Der Weg ins Shopping-Center und warten an der Kassa, muss nicht immer in Kauf genommen werden. Bei Bekleidung kann man die Anprobe auch viel bequemer zu Hause erledigen. Nach einer Verschnaufpause in Form eines Pullback`s zum EMA-20, könnte die Aktie des Onlinehändlers den nächsten Schwung nach oben starten. Ideal wäre es, wenn das Papier noch 1-2 Tage über die Zeitachse korrigieren würde. Es ist aber auch gut möglich, dass die Aktie dynamisch durchstartet. Hier ist Intraday auf Setups zu achten.Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten bis der Kurs über den Trigger von 61.30 EUR steigt. Intraday ist auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp geht nach der Trade-Eröffnung unter das letzte Tief bei 57.70 EUR.Meine Meinung zu Zalando ist bullisch