von Peer Leugermann, Euro am Sonntag Kommen die Aktien am 19. Juni an die Börse, machen die Alteigentümer Kasse. Bis zu 80,5 Prozent ihrer Anteile werden in einer Zeichnungsspanne von 31,50 bis 36,50 Euro angeboten. Neue Aktien werden nicht begeben. Die bis zu 352 Millionen Euro aus dem geplanten IPO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...