Mainz (ots) - Digitale Bildung entscheidetSWR mit drei Workshops bei der "Woche der Medienkompetenz" in Rheinland-Pfalz dabeiDer Südwestrundfunk ist als wichtiger Partner bei der allerersten "Woche der Medienkompetenz" in Rheinland-Pfalz vom 22. bis 28. Juni 2020 dabei. Initiatoren von Bildungsministerium, Medienanstalt und Pädagogischem Landesinstitut Rheinland-Pfalz haben landesweit Angebote für alle zusammengestellt, die sich fit und sicher in digitalen Räumen bewegen wollen.Der SWR bietet Workshops zu den Themen "Check your facts" und "SWR Fakefinder for school" und lädt zu einem virtuellen Treffen mit den SWR Auslandskorrespondent*innen ein. Anmeldungen sind noch möglich unter https://www.wmk-rlp.de/.Social Media - so vielfältig wie das "echte" LebenWie reagiere ich auf das, was andere im Netz über mich schreiben? Was ist eigentlich ein Podcast und wo lade ich meinen eigenen hoch, damit er gehört wird? Die Eigenheiten und Geheimnisse von Social-Media-Plattformen wie Youtube, Instagram und Facebook sind so vielfältig wie das "echte" Leben.Weitere Informationen gibt es auf SWR.de/medienstark.Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter