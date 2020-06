Der Goldpreis hält sich bombenfest, inmitten der erneut heftigen Schwankungen am Aktienmarkt. Jetzt trennte sich Barrick Gold (WKN: 870450) vom Großteil seiner Aktien am China-Drachen Shandong Gold (WKN: A2N6V5) und keiner weiß warum? Nur wenige Goldanalysten kennen die Gepflogenheiten in China so gut wie ich selbst, als jemand, der jahrelang in Asien lebte und deshalb wundert es mich, wie wenig in Anlegerkreisen über die führenden chinesischen Goldminenkonzerne gesprochen wird. Shandong Gold, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...