Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Gute Nachrichten für adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW)-Aktionäre: Das Geschäft in China erholt sich wieder, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Zwar sei auch im Mai das Kundenaufkommen geringer gewesen als im Vorjahresmonat, so der Konzern. Da die Kunden aber mehr gekauft hätten und der Onlinehandel außerordentlich gewachsen sei, hätten die Franken das mehr als ausgleichen können. "Infolgedessen konnte in China für den Monat Mai ein Umsatzwachstum erzielt werden", habe es weiter geheißen. Wegen der unerwartet schnellen Rückkehr zu Wachstum gehe adidas jetzt davon aus, dass der Umsatz in China im zweiten Quartal in etwa auf Höhe des Vorjahres liegen werde. Wer der Aktie daher zumindest eine einigermaßen stabile Kursentwicklung zutraue, könnte einen Blick auf eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VP4VJY4/ WKN VP4VJY) von Vontobel mit Barriere bei 80 Prozent des Startwerts werfen. Der Kupon betrage 7,0 Prozent p.a. (Ausgabe 24/2020) (18.06.2020/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...