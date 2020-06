Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Europa richtet sich der Blick heute zunächst auf die Zentralbanken, denn die geldpolitischen Sitzungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Bank von England (BoE) stehen im Kalender, so die Analysten der Helaba. Zinsveränderungen würden nicht erwartet, wohl aber dürfte vor allem die Bank von England angesichts der wirtschaftlichen Misere und der Lage am Arbeitsmarkt nicht zurückschrecken, das Anleihekaufprogramm nochmals zu erweitern. Marktseitig werde mit 100 Mrd. GBP zusätzlich gerechnet. ...

