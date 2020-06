Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern war der EUR-Credit-Primärmarkt vor allem durch Multitranche-Deals geprägt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So seien Viatris (A: EUR 750 Mio., MS+115 BP, 2J; B: EUR 750 Mio., MS+135 BP, 4J; C: EUR 850 Mio., MS+160 BP, 7J, D: EUR 1,25 Mrd., MS+195 BP, 12J), DSM (A: EUR 500 Mio., MS+50 BP, 8J; B: EUR 500 Mio., MS+75 BP, 12J) und Infineon (A: EUR 750 Mio., MS+115 BP, 3J; B: EUR 750 Mio. MS+150 BP, 6J; C: EUR 750 Mio., MS+190 BP, 9J; D: EUR 650 Mio., MS+220 BP, 12J) am Markt aktiv gewesen. BP habe erstmalig eine Multitranche-Hybridanleihe in EUR/GBP (A: EUR 2,5 Mrd., MS+352 BP, PNC6; B: EUR 2,25 Mrd., MS+378 BP, PNC9; C: GBP 1,25 Mrd., MS+389 BP, PNC7) mit einem erwarteten Rating von A3/BBB begeben. Continental habe eine EUR 625 Mio. Anleihe bei MS+155 BP (4,25J) gepreist. ...

