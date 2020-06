FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bullen am deutschen Aktienmarkt haben massiven Zulauf. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutsche Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den Profianlegern um 13 Punkte auf 32 Prozent gestiegen, bei den Privaten fiel der Anstieg mit 11 Punkten auf 38 Prozent kaum geringer aus. Das Bärenlager der institutionellen Anleger schrumpfte um 15 Punkte auf 43 Prozent, bei den Privatanlegern um 12 Punkte auf 41 Prozent. Damit sind 25 Prozent (plus 2 Punkte) der Profis neutral gestimmt und 21 Prozent (plus 1 Punkt) der Privaten.

Unter Zugzwang angesichts steigender Kurse stehend dürften viele Pessimisten nach Einschätzung von Sentiment-Analyst Joachim Goldberg "wider Willen" zum Bullen geworden sein. Die jüngste Kursdelle dürfte für die hiesigen Anleger sicherlich einiges an "Druck aus dem Kessel" gelassen haben. Die Rally sei zwar nicht zwangsläufig beendet. Aber die ganz großen Schieflagen auch bei den internationalen Investoren seien beseitigt. Über 13.000 Punkten rechnet Goldberg mit Gewinnmitnahmen. Das Filetstück der DAX-Erholung sei bereits verzehrt worden.

Bei den US-Anlegern stellt sich die Lage genau anders herum dar. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey ist der Bullenanteil um 9,9 Punkte auf 24,4 Prozent eingebrochen. Das liegt weit unter dem historischen Schnitt von 38 Prozent. Mit einem Plus von 9,7 Punkte auf 47,8 Prozent erhielten die Bären regen Zulauf. Hier liegt der historische Schnitt bei 47,8 Prozent. Damit sind 27,8 Prozent der US-Anleger neutral gestimmt, ein Plus von 0,2 Punkten. Der historische Durchschnittswert liegt hier bei 31,5 Prozent.

June 18, 2020 04:56 ET (08:56 GMT)

