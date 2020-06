German Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group veröffentlicht ihren Jahresabschluss 2019DGAP-News: German Startups Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis German Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group veröffentlicht ihren Jahresabschluss 201918.06.2020 / 11:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.+++ Pressemitteilung +++German Startups Group veröffentlicht ihren Jahresabschluss 2019Berlin, 18. Juni 2020 - Die German Startups Group hat ihren Geschäftsbericht für 2019 mit einem Konzerngewinn nach Steuern von 3.425 TEUR bzw. 0,26 EUR pro Aktie (IFRS) veröffentlicht. Das Eigenkapital beträgt 30.076 TEUR oder 2,77 EUR pro Aktie.Der Geschäftsbericht kann auf der Website der Gesellschaft unter dem Punkt "Für Aktionäre" heruntergeladen werden.Investor Relations Kontakt German Startups Group Florian Dammann ir@german-startups.com www.german-startups.comGerman Startups Group - Wir lieben Startups!Die German Startups Group ist ein börsennotierter, führender Venture Capital-Anbieter in Deutschland mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen durch Bereitstellung von Venture Capital. Ihr Fokus liegt auf deutschen Tech-Wachstumsunternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation aufweisen, eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an solchen Unternehmen aufgebaut und sich zum aktivsten privaten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland entwickelt (CB Insights 2015, PitchBook 2016).Mehr Informationen unter http://www.german-startups.com/.18.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: German Startups Group GmbH & Co. KGaA Platz der Luftbrücke 4-6 12101 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-54908603 Fax: +49 (0)30-54908604 E-Mail: info@german-startups.com Internet: www.german-startups.com ISIN: DE000A1MMEV4 WKN: A1MMEV Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange EQS News ID: 1073105Ende der Mitteilung DGAP News-Service1073105 18.06.2020