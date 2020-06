Baden-Baden (ots) - Pierre M. Krause quartiert sich eine Nacht bei Promis ein / Fr., 31. Juli, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen / neue Folgen auch in der ARD Mediathek und auf Youtube abrufbarEine Nacht bei einem prominenten Menschen übernachten - viel Glamour, Spaß, eine gemütliche Zeit oder von allem etwas? Pierre M. Krause findet es in einer neuen Staffel der SWR Reihe "Krause kommt!" heraus. Los geht's mit einem Besuch bei Schauspielerin, Unterhaltungskünstlerin und Reality-TV-Darstellerin Désirée Nick - auch die "spitzeste Zunge Deutschlands" genannt. Zu sehen am Freitag, 31. Juli 2020 um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen. In weiteren Folgen jeweils am Freitagabend geht es unter anderem zu Gerald Asamoah (7. August) oder Ildikó von Kürthy (14. August). Alle Folgen "Krause kommt" sind aktuell in der ARD Mediathek abrufbar unter ardmediathek.de, oder über die "Krause kommt!"-Playlist im SWR Youtube-Channel der Reihe unter youtube.com.Désirée Nicks gemietetes Huhn und ein Besuch im TheaterPierre M. Krause ist heute am Rande der Hauptstadt unterwegs. Denn hier, an der Grenze von Berlin zu Brandenburg, lebt Désirée Nick seit einigen Jahren in beinahe ländlicher Idylle. Die ehemalige Dschungelkönigin wird auch die "spitzeste Zunge Deutschlands" genannt. Wer wird wohl die Tür aufmachen? Die schlagfertige, manchmal gnadenlose Bühnenfigur oder die warmherzige Berliner Schnauze, als welche sich Désirée Nick selbst beschreibt? Nach einem Empfang mit Eierlikör und Kuchen geht es gemeinsam in den nahegelegen Hoflanden, wo "La Nick" nicht nur gesund einkauft, sondern sogar ein eigenes Huhn gemietet hat. Anschließend begleitet Pierre die vielseitige Diva ins Theater nach Berlin Spandau, denn hier liest sie vor ausverkauftem Haus, beantwortet Fragen und signiert ihre zahlreichen Bestseller.Pierre M. Krause als FeuerzangenbowlenmeisterNach einem gemeinsamen Absacker wartet Zuhause schließlich noch eine rosa Überraschung auf Pierre. Der nächste Tag beginnt mit einem späten Frühstück im Gästehaus. Außerdem muss der Moderator seine handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen und unter genauer Beobachtung eine hochprozentige Feuerzangenbowle mixen - und trinken! Ob der Alkohol wohl auch die "spitzeste Zunge Deutschlands" lockern kann? Es wird spannend bei "Krause kommt!"Vielseitiger ModeratorPierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung "TV-Helden" wurde ihm der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Zudem ist er Autor des Buchs "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus dem Schwarzwald".Sendung:"Krause kommt! Désirée Nick": Freitag, 31. Juli 2020, 23:30 SWR FernsehenAlle Folgen in der ARD Mediathek unter: https://www.ardmediathek.de/ard/ oder im SWR Youtube-Channel unter: https://www.youtube.com/user/SWRWeitere Informationen unter:http://swr.li/krause-kommt-desiree-nickFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4627374