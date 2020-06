Hintergrund sei, dass es zwischen der deutschen Insolvenzverwalterin und der österreichischen Insolvenzverwaltung über den Verwertungserlös für gemeinsames Mobiliar (in der Herrengasse) noch keine Einigung gebe. Daher habe die deutsche Insolvenzverwalterin nun formal den Anschlusskonkurs beantragt, offensichtlich, um eine Einigung zu beschleunigen, so Donhauser. Das Lokal in der Herrengasse bleibe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...