Die Wirecard-Aktie kollabiert aktuell, und das aber kräftig. Schnelle Kursbewegungen sieht man gerade in der Aktie. Gegenüber gestern Abend sind es aktuell minus 51 Prozent auf 50,99 Euro. Ein Debakel! Und das hat einen handfesten Grund. Für heute früh war seitens Wirecard (nun endlich) der Geschäftsbericht für 2019 erwartet worden, und zwar samt Testat! Es kam nichts. Dann sollten die Ergebnisse samt Live-Schalte im Laufe des Vormittags kommen. Und jetzt ganz aktuell verkündet Wirecard, dass man den Veröffentlichungstermin für den Jahres- und Konzernabschluss 2019 verschiebt, und zwar wegen Zitat "Hinweisen auf Vorlage unrichtiger Saldenbestätigungen" (hier die offizielle Mitteilung). Genau so was braucht der bullische Wirecard-Aktionär derzeit am aller wenigsten!

