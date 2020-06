Wien (www.anleihencheck.de) - Datenseitig waren gestern "Highlights" Mangelware, standen neben der finalen Euro-Inflation für den Monat Mai doch sowohl in der Eurozone als auch in den USA lediglich Veröffentlichungen aus dem Bausektor auf dem Programm, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...