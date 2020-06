Äthiopien löst bei globalen Investoren bislang gemischte Gefühle aus. Zwar ist das historische Abessinien mit 112 Mio. Einwohnern als bevölkerungsreichster Binnenstaat der Welt potenziell ein interessantes Investitionsziel. Allerdings macht es die große Diskrepanz zwischen der Hauptstadt und afrikanischen Metropole Addis Abeba sowie dem vollkommen unterentwickelten Rest des Landes schwer für kalkulierbare Investitionen. Es mangelt an elementarer Infrastruktur, was die Kosten in die Höhe treibt.Nun hat die äthiopische Regierung eine neue Initiative gestartet, um die Investitionen in seiner Breite und seinem Umfang zu erhöhen. Schwerpunkt ist der Rohstoffsektor. Dazu führten gestern Beryihun Temesgan als Vertreter der äthiopischen Minengesellschaften, Dr. Samuel Urkato, Minister für Öl und Gas, sowie Geremew Negassa, Direktor für Planung im Ministerium für Minen, Petroleum und Erdgas, ein Webinar durch, bei dem die aktuellen Optionen für Investitionen in den äthiopischen Rohstoffsektor herausgestellt wurden.

