Mercedes-Benz hat die Gelenkbus-Variante des eCitaro vorgestellt. Der eCitaro G soll noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Zudem kündigt der Hersteller das erste Batterie-Update an - sowohl für den Solo- als auch den Gelenkbus. Laut Daimler liegen dem Unternehmen bereits 60 feste Aufträge für den eCitaro G vor. Die ersten Auslieferungen an mehrere Verkehrsbetriebe sind noch für dieses Jahr geplant. ...

