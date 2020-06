Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Corona-Pandemie wird laut Deutsche-Post-Chef Frank Appel in der Wirtschaft zu einigen dauerhaften Veränderungen führen. Aber weder wird die Globalisierung zurückgedreht, noch werden ins Ausland abgewanderte Produktionszweige nach Europa zurückgeholt werden, sagte der CEO des Bonner Logistikkonzerns dem Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten.

"Wir werden wieder mehr Masken- und Medikamentenproduktion in Europa sehen, wir werden aber nicht Auto und Hightech zurückholen", so Appel. Eventuell könnten Konzerne als Konsequenz nach den Erfahrungen mit Produktionsstillständen während der Ausbreitung des Coronavirus ihre Lieferketten mehr diversifizieren in mehrere kleine Länder, so der CEO. Aber das werde nicht solche Ausmaße annehmen, dass Unternehmen "alles zurückholen nach Europa".

Auch das Konsumentenverhalten werde sich verändern, so Appel. Zum Beispiel erwartet er verstärkte Nachfrage nach E-Bikes. "Der E-Bikes-Markt wird explodieren, die Nachfrage geht durch die Decke."

Für den eigenen Konzern erwartet Appel weiter in der zweiten Jahreshälfte ein "deutliches Wachstum bei Paketen", das die ursprünglichen Erwartungen des DAX-Konzerns übertreffen werde.

Man werde im Herbst sehen, ob der Anstieg der Paket-Bestellungen "strukturell" ist und diejenigen, die während der Corona-Einschränkungen erstmals bestellt haben, "dies weiter so machen".

Sollte die Arbeitslosigkeit infolge der Covid-19-Pandemie ansteigen, so erwartet der CEO trotzdem keine Belastung für die Paketvolumina. Im Gegenteil dürfte die "stärkere Preistransparenz im Internet" Paketbestellungen auch bei steigender Arbeitslosigkeit beflügeln.

Im zweiten Halbjahr rechnet Appel weiterhin mit einer "massiven Verknappung bei Luftfracht", was sich in "entsprechend hohen Preisen" niederschlagen dürfte. Die Deutsche Post wird aufgrund ihrer eigenen Cargo-Flotte von den Preisteigerungen weniger betroffen sein, so der CEO.

Eine neue Prognose für das Gesamtjahr traut sich der Konzern weiterhin nicht zu. "Momentan ist die Volatilität immer noch enorm", sagte Appel den Journalisten. Wegen der Unsicherheit über die Auswirkungen der Pandemie auf das eigene Geschäft hat das Unternehmen wie viele andere im April den Ausblick für 2020 kassiert.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2020 06:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.