WIEN/MADRID/LONDON (dpa-AFX) - Die British-Airways-Mutter IAG schickt ihre Wiener Billigtochter Level in die Pleite. Die Level Europe GmbH stelle ihren Geschäftsbetrieb mit sofortiger Wirkung ein und plane Insolvenz anzumelden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Rund 240 Mitarbeiter, davon 200 in Wien, sind davon betroffen, weitere 40 in Amsterdam, teilte das Unternehmen der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Level gehört wie British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling zur International Airlines Group (IAG).



Die Airline führt die Pleite auf die Coronavirus-Pandemie zurück. "Level Europe wurde von der beispiellosen Covid-19 Krise hart getroffen", erklärte die Billigfluglinie. Die Flugzeuge seien seit März 2020 nicht mehr abgehoben.



Wie viele Kunden von der Insolvenz betroffen sind, war zunächst nicht bekannt. Diese werden ihr Geld für bereits bezahlte Flüge wohl nicht wiedersehen. Kundengelder sind bei Pleiten von Fluggesellschaften - im Gegensatz zu Pauschalreisen - nämlich nicht abgesichert. Betroffene Kunden bekommen nach Abschluss des Insolvenzverfahrens im besten Fall einen kleinen Teil des Ticketpreises zurück.



Sobald der Insolvenzantrag gestellt sei, werde ein österreichisches Gericht einen Insolvenzverwalter bestimmen, teilte Level mit. Passagiere, die auf der Level-Webseite gebucht haben, bittet die Airline, sich an diesen zu wenden. "Kunden, die ihre Flüge über andere Kanäle als die Webseite der Level Europe gebucht haben, werden gebeten, den entsprechenden Partner direkt zu kontaktieren, um den Status ihres Fluges zu erfragen", hieß es weiter.



Level war 2018 in Wien gestartet und hatte sich seitdem einen Preiskampf mit anderen Billigfluglinien in Wien geliefert./pro/ivn/APA/stw/fba

