Unter der Marke S-Trust will die Sparkasse einen als besonders sicher beworbenen Cloud-Speicher und Passwortmanager etablieren. Die App befindet sich derzeit in einer geschlossenen Testphase. Der Sparkassenverlag will unter der Marke S-Trust einen Cloud-Speicher und Passwortmanager an den Start bringen. Die App befindet sich derzeit in einer geschlossenen Testphase, an der Sparkassen-Kundinnen und -Kunden aus Berlin, Bremen, Hannover, Leipzig und Köln teilnehmen können. Nach Informationen von FinanceFWD, die als Erstes über die App berichtet haben, will der Sparkassenverlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...