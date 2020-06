Tesla hat bei der Produktion des Model Y offenbar erhebliche Probleme mit der Qualität. Im Netz häufen sich Beschwerden über lose Gurte, schlechte Lackierung und ähnliche Mängel. Die Coronakrise hat auch die Auslieferungspläne des Model Y durcheinandergebracht. Mehrere Wochen lang standen in der Tesla-"Gigafactory" im kalifornischen Fremont die Bänder still. Jetzt liefert der Elektroautobauer sein neues Fahrzeug wieder aus - hat aber offenbar erhebliche Probleme mit der Qualität. In mehreren Foren berichten Model-Y-Käufer über Mängel ihrer Wagen, wie Electrek berichtet. ...

