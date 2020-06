1,9 Mrd. Euro, die nicht zu belegen sind. Was nun mit Wirecard, Robert Halver von der Baader Bank? Fliegt Wirecard aus dem DAX? Was können Anleger jetzt machen, die viel Geld verlieren bzw verloren haben? Warum wird die Aktie weiter gehandelt? Wann kommt der 2019er-Abschluss von Wirecard? Wie kann so etwas passieren? Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/