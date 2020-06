Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der nächste Crash in der Wirecard-Aktie prägt am Donnertagmittag die Entwicklung am deutschen Aktienmarkt. Nachdem der Zahlungsdienstleister die Bilanzvorlage erneut verschoben hat, stürzt der Kurs zeitweise um fast zwei Drittel ab. Aktuell bricht er noch um 53,3 Prozent ein auf 48,76 Euro. Der Kurssturz drückt auch auf den DAX, der ohne Wirecard leicht im Plus stehen würde, so aber um 0,4 Prozent auf 12.332 Punkte fällt. Der Euro-Stoxx-50 notiert mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 3.259 Punkte wenig verändert.

Der TecDAX fällt um 139 Punkte oder 4,3 Prozent, weil die Wirecard-Aktie hier viel höher gewichtet ist als im DAX. Auch der TecDAX würde ohne Wirecard leicht im Plus notieren.

Der Umsatz in Wirecard-Aktien ist bis zum Mittag mit 12 Millionen gehandelten Aktien im Volumen von 700 Millionen Euro extrem hoch. Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young (EY) haben dem DAX-Konzern das Testat für den bereits mehrfach verschobenen Jahresabschluss 2019 vorerst verweigert. Den Prüfern lägen keine ausreichenden Prüfungsnachweise für milliardenschwere Bankguthaben vor, teilte der Konzern mit. Es gebe Hinweise auf eine Täuschungsabsicht. Jetzt droht Wirecard die Kündigung von Krediten in Milliardenhöhe. Die NordLB hat die Wirecard-Aktie nun mit einem Kursziel von nur noch 20 Euro auf "Verkaufen" gestellt.

EZB teilt 1,3 Billionen Euro zu

Am Nachmittag könnten neue US-Konjunkturdaten die Weichen neue stellen. Im Blick stehen wieder die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Hier wird mit einer Zunahme um 1,3 Millionen gerechnet. Auch auf den Philadelphia-Fed-Index wird geachtet. Er sollte eine deutliche Erholung von minus 43,1 auf mindestens minus 20 zeigen, um die Märkte zu erfreuen, heißt es.

Gestützt werden die Märkte von der anhaltenden Liquiditätsschwemme. Die EZB hat den Banken am späten Vormittag über den vierten Langfristtender TLTRO3 1,3 Billionen Euro zugeteilt. Die Netto-Liquidität erhöht sich dadurch um etwa 550 Millionen Euro. Gutgeschrieben werden die 1,3 Billionen Euro allerdings erst am 24. Juni. Der Stoxx-Branchenindex der Bankaktien bewegt sich nur wenig, auch weil die Summen so in etwa erwartet worden waren.

Zalando nach Zahlen sehr fest

Für die Zalando-Aktie geht es um 6,2Prozent auf 63,96 Euro nach oben. Der Modekonzern rechnet im laufenden zweiten Quartal mit einer signifikanten Umsatz- und Ergebnissteigerung, die deutlich über den aktuellen Markterwartungen liegen soll.

Im DAX steigen Infineon um 3,2 Prozent, BASF um 1,5 Prozent und Covestro um 1,4 Prozent. Auf der Verliererseite sind neben Wirecard noch Lufthansa mit einem Minus von 3,3 Prozent erwähnenswert, die Aktie steigt am Freitagabend aus dem DAX ab. Das Minus von 3,2 Prozent bei Henkel wird dagegen überwiegend vom Dividendenabschlag verursacht.

Für Siemens Gamesa geht es um 5,7 Prozent nach unten. Der Windkraftanlagenhersteller rechnet im dritten Quartal wegen der finanziellen Folgen der Covid-19-Krise mit einem EBIT-Verlust. Zugleich teilte das Unternehmen mit, dass Andreas Nauen mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von CEO Markus Tacke antreten wird.

Positiv werden die Zahlen von Cancom im Handel aufgenommen. "Die Hoffnung bestätigt sich, dass sie von Corona und Home-Office profitieren", sagt ein Händler. Der Umsatz stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 27,3 Prozent an. Das Cloud-Geschäft stieg sogar um 35 Prozent an. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Cancom steigen um 0,9 Prozent.

